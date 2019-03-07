CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da partisinin İYİ Parti ile ortak düzenlediği mitinge konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları siz de biliyorsunuz ben de biliyorum Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte mücadelenin kendine göre artıları var. Hiçkimseyi ötekileştirmeden kimsenin inancını sorgulamadan hizmet etmek istiyoruz. İnsana hizmet edeceğiz birilerine değil. Evlatlarımızın çocuklarımızın geleceği için birlikte mücadele edeceğiz. Halka yapılan hizmet Hakk'a yapılan bir hizmettir dolayısıyla hep birlikte demokrasi mücadelesini vereceksek bir sandığa gideceğiz. İki sandıkta gerekli dersi vereceğiz. Yanlış yapan insana yanlış yaptığını hatırlatmamız gerekiyor. Kavgadan dövüşten uzak duracağız.

Öncelikle AK Parti'li ve MHP'li kardeşlerime seslenmek isterim şu soruyu kendinize sorun 17 yıldır tek başına memleketi yönetiyorlar. İstedikleri kanunu çıkardılar istediği kişiyi vali rektör kaymakam yaptılar. Yazlık kışlık sarayı var. 17 yılın sonunda nasıl olur da bu güzel ülke soğan kuyruğuna mahkum edilir? 17 yıldır tek başına yönetiyorsun 17 yılın sonunda milleti getiriyorsun soğan kuyruğuna mahkum ediyorun adına da varlık kuyruğu diyorsun. O kuyruk varlık kuyruğu olsa sen fakir fukarayı oradan kovarsın. Sizin Man Adası'nda hesaplarınız var mı? Bir kuruş vergi ödememek için Man Adası'nda beyler şirket kurdular. Sizler kefen bezi alırken vergi verirsiniz bu beyler milyon dolarları getirdiler bir kuruş vergi ödemediler. Milletin yanında olmak ayrı sarayın yanında olmak ayrıdır. Sarayın yanında olduğunuz zaman milleti unutuyorsunuz.''