CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da STK temsilcileri, hemşehri dernekleri, esnaf odaları ve muhtarlarla buluşmasında konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bu topraklar bereketli topraklardır. Yunus Emre, Mevlana, Aşık Veysel bu toprakların ürünüdür. Pozitif ayrımcılığı güçsüz için yapacaksınız. Sosyal yardımları yaparken mutlaka yardımı yapacağını mahallenin muhtarına danışın. Muhtarlık çok önemli bir kurum.

Bizim yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var, kavgacı siyaset anlayışına değil. Belediye başkan adayı seçildi bekle bekle bekle seçimlere bilmem kaç gün kaldı 'Hakkında soruşturma açacağız.' Aç kardeşim, istediğin zaman aç. Eğer boğazımızdan aşağı haram lokma inmemişse hiç kimseden korkmayız biz.

Silah fabrikasını yabancı bir orduya satarsan ben ne diyeceğim şimdi. Sakarya'daki tank palet fabrikası. 20 milyar dolarlık bir fabrika. Fabrikanın en büyük ortağı şu anda Katar ordusu yüzde 49.9'una sahip. İhale mi yapıldı? Hayır. Niye verildi? Hangi gerekçe ile verildi. Katar Emiri'nin verdiği uçak karşılığında mı verildi? Her şeye eyvallah ama bir ülkenin silah fabrikasının yabancı bir orduya satılması ülkenin namusu ile oynamak demektir. Bakın bu kadar açık ve net söylüyorum.''

