Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı zamanında şehitler tepesi boş kalacak

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısı öncesi konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önce çıkanlar,

''Bir ülke böyle yönetilemez. Daha acılar yaralar sarılmadan bu nasıl kahkahadır. Biz bunu nasıl kabul edeceğiz. Derdi benim. Arkadaş benden ne istiyorsun. Şu memlekete bir baş sağlığı dileyelim. Bunların hiç birisi yok. Şehitler tepesi boş kalmayacak diyor. Ben buradan herkese söz veriyorum ''Millet İttifakı zamanında şehitler tepesi boş kalacak'' Türkiye'nin başına bu belayı neden açtınız siz ya?''