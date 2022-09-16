Kılıçdaroğlu'ndan '6'lı masa' talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yönetimi ve milletvekillerinden, 6 genel başkanın karar verdiği veya vereceği konular hakkında değerlendirmede bulunmamalarını istedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.09.2022 - 13:58

Kılıçdaroğlu'ndan '6'lı masa' talimatı

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Genel Başkanı 'nun parti yönetimi ve milletvekillerine "6'lı masa"da konuşulan konular hakkında "değerlendirme yapılmaması" talimatı verdiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarına, , İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının görüşmelerinde alınan veya alınacak kararlarla ilgili değerlendirmede bulunulmaması talimatı verdi.

Parti Sözcüsü Faik Öztrak da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Öztrak, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, '6'lı masa' ve onu meydana getiren partilerin sayın genel başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur" ifadesini kullandı.

'Lİ BÜLENT KUŞOĞLU: KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKILIRSA MASA DAĞILIR

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