Kılıçdaroğlu'ndan 'Canan Kaftancıoğlu' açıklaması

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

''Baskı şiddet kimden gelirse gelsin asla boyun eğmeyeceğiz. Devlet yönetiminde gücü tek bir kişiye veremeyiz. Ve devlet tek bir merkezden de yönetilemez. Bu nedenle yerel yönetimler vardır. Devlet halk egemenliğine dayanmalıdır. Halk egemenliğine dayanmayan bir devletin sonu hüsrandır. Devleti yönetenlerin erdemli ve ahlaklı olmaları gerekiyor. Sağlıklı işleyen bir devlette kişinin dini inancı sorulmaz.

Diyeceksiniz ki ben bu girişi neden yaptım. Bu devlet Kuruluş Savaşını verdikten sonra en fakir olduğu dönemde bile fabrikalar yaptık ve hiçbir zaman itibarımızı kaybetmedik. Ama ilk iş ne oldu, bu kurulanların hepsini satmak oldu. AK Parti hangi fabrikayı kurdu, satmanın dışında ne yaptılar.

KAFTANCIOĞLU'NUN CEZAEVİNE GÖNDERİLMESİ

İstanbul İl Başkanımız bugün hapis cezası ile mahkum edildi. Sabah evden çıkmadan beni aradı, sesi iyi geliyordu. Biz onların hiçbir siyasi hükmünü tanımıyoruz. Ne için çalıştığımız bellidir, asla onurumuzdan ödün vermeyeceğiz. Bunu yapanlardan birisi de Canan Kaftancıoğlu.



Ekrem İmamoğlu için de yarın bir duruşma var. Neden, hala İstanbul'u kaybettiklerini anlayamıyorlar.

VAKIF İDDİASI

Amerika'nın en pahalı yerinde öğrencilere yurt yapacaklarmış. Bizim de buna inanacağımızı düşünüyorlar. Bizim bu yalanlarla ikna edemezsin.