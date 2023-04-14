Kılıçdaroğlu'ndan iktidara "terörle işbirliği" yanıtı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da kendisinin de belediye başkanlığı yaptığını hatırlatarak, "Ankara gibi bir şehrin başkanlığını yapmadım ama belediyelerin benzer problemleri ve benzer projeleri var." dedi. Karamollaoğlu, hizmetlerinden dolayı Başkan Yavaş'ı kutladı.

MANSUR YAVAŞ: 3 BİN 500 İHALEYİ CANLI YAYINLADIK



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise dört yıl boyunca yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirilecek projeleri anlattı.

