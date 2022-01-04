Kılıçdaroğlu'ndan zam tepkisi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şunlar:

"Devlet adaletle yönetilir. Sarayda oturan zat hep millete yalan söyledi. Yeri geldi beceriksizliğini dış güçlere yükledi.

Dolar kurundaki oynamalardan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük soygunu gerçekleşti. 128 milyar doları nasıl unutmadıysak bu soygunları da unutmayacağız.

Fiyatların fahiş olmasını kim sağladı? Milletin önüne kim koydu? Elektriğe zammı dış güçler mi, manav mı, polis memurları mı yaptı? 'Fahiş fiyatlarla mücadele edeceğim' diyor. Zammı sen yaptın. Dört kişilik bir aile yüzde 127 oranıyla elektrik faturası ödeyecek.

Elektriğe zam iğneden ipliğe her şeye zam demektir. Fahiş fiyata ortam hazırlayan Erdoğan. 'Fahiş fiyatlarla mücadele edeceğim' deyip yalan söyleyen de Erdoğan.

Doğalgaza zam yapıldı. BOTAŞ'a talimatı veren sensin, BOTAŞ ile mi mücadele edeceğiz. Fahiş fiyat uygulayan kiminle mücadele edeceğiz.

Erdoğana bir çağrıda bulunmamız lazım. Allah aşkına zam yapmadığın bir şey açıkla. Açıklayamaz, ama ben bir tüyo vereyim teneffüs ettiğimiz havaya henüz zam yok.

Sadece üç üründen söz edeceğim, gübreden, yemden ve mazottan. Çiftçi ne yapsın. Tarlaya gübre atamadı çiftçi. Daha baharımızı yaşıyoruz. Çiftçi üretemiyor. Çiftçi üretemezse, gıda krizi ile karşı karşıya kalırız.

Yine millete döndü dedi ki, ben ekonominin kitabını yazdım. Zam dışında bir şey yok o kitapta. Çiftçiyle, emekliyle, taksi şoförüyle nasıl uğraştığını biliyoruz. Evlerde huzur kalmadı. Zammı dahi öyle bir hale getirdi ki, evde tencerelerde yangın var.

Lonra'daki bir avuç tefeci gayet mümkün. 180 milyar doları sadece faiz olarak ödedi. Faize karşıyım diyor ya, yalan. Faize dolarla garanti verenler, çok memnunlar. Erdoğan'a dua ediyorlar. Kim yararlanıyor bu düzenden, işte bu parazitler. Millet İttifakı olarak biz, bu sorunu çözeceğiz.

BAHÇELİ'YE TEPKİ

Bahçeli'ye de sesleniyorum, senin milliyetçiyim diye ortalarda gezmenden hoşlanmıyorum. Hiçbir ülkücü haramzadelere hizmet etmez.

Katarlılara neler verdiniz. Vermediğiniz yer kalmadı. Memleketi Katar Katar satarsınız, ortalığa çıkıp ben milliyetçiyim diye gezersiniz. Beşli çete de var bunun içinde. Türkiye'nin bütün mal varlıkları peşkeş çekiliyor, ama kendisine milliyetçi, ülkücü diyenler sözde biz buna karşıyız diyor, tam tersine destek veriyorlar.Katar aşkının topluma maaliyeti nedir, araştırmak lazım.

Arazileri, limanları verdin. Dünya ticaretinin yüzdeni 80'i limanlarla yapılır. Limanların bir özelliği daha var. Uyuşturucular buradan geliyor. Türkiye'nin çok sayıda genci uyuşturucu batağında. Bundan haberleri var mı. Devleti yönetmeyi değil, soymayı amaçlamışlar.

Bir soru daha var, faizler gerçekten düştü mü? Merkez Bankası'nın politika faizi düştü doğru. Peki diğer faizler? Devletin beş yıllık borçlanma faizi... Eylülden bu yana yükseldi. Ticari kredi faizleri yüzde 21'den yüzde 23'e çıktı. Nas var diyip, dini siyasete alet edip, arka kapıdan Hazine'yi soyup faizcilere ve tefecilere hizmet ediyorlar. Faizcilere, tefecilere hizmet veren Saray'da oturan zattır, adı da Erdoğan'dır.