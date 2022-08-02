Kırıkkale'de üçüncü kattan düşen çocuktan acı haber

Kırıkkale'de, 3'üncü katta bulunan evlerinin penceresinden düşen yabancı uyruklu Hijran Noori, hayatını kaybetti.



Suriye uyruklu Hijran Noori, Yenidoğan Mahallesi 596. Sokak'taki apartmanın üçüncü katındaki evinin penceresinden zemine düştü.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.



Noori, sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.



Tedavi altına alınan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Çocuğun cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

