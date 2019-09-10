Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin kurşun kaplamalarının çalınması üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.
Kocasinan Mahallesi'ndeki 4,5 asırlık Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin kubbelerinden kurşun çalındığı ihbarını değerlendiren Emniyet ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerasını incelemeye aldı.
Kamera kayıtlarından şüphelileri tespit eden polis ekipleri, İ.A. ve Ş.G'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki zanlı adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden İ.A. tutuklandı, Ş.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan şüphelilerin cami avlusuna giriş kapısındaki kabartmayı sökerken tarihi esere zarar verdiği belirlendi.