İstanbul'un Tuzla ilçesi Orhanlı'da 22 Ekim 2016'da Afer Demir'in kullandığı TIR, kırmızı ışıkta, Kalite Mühendisi Kerem Ali Bakacak'ın kullandığı otomobile çarpmıştı.
Otomobili 30 metre sürükleyen TIR, sanayi sitesinin duvarına çarparak durabilmişti. Kazada ağır yaralanan Kerem Ali Bakacak 15 gün yoğun bakımda kalmıştı.
Gözaltına alınan TIR sürücüsü Afer Demir, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, sanık Afer Demir’i, ''taksirle yaralama'' suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırdı.
Duruşmadaki iyi hal göz önüne alınarak ceza önce 10 aya düşürüldü, ardından ertelendi. Sanığın ehliyetinin 8 ay süre ile geri alınmasına karar verildi.
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