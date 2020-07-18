Kırşehir'de 2 yaşındaki çocuk havuzda boğularak hayatını kaybetti

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde evlerinin bahçesindeki havuza düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu.



Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Mehmet D, Akçakent ilçesinin Yaylaözü köyündeki evlerinin bahçesinde oynadığı sırada gözden kayboldu.



Bir süre sonra bahçeye çıkan yakınları, minik Mehmet'in içi su dolu havuzun yüzeyinde hareketsiz durduğunu gördü.



Babası tarafından havuzdan çıkarılarak Çiçekdağı Devlet Hastanesine götürülen çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.