Kısıtlamayı delip kaza yaptılar: Haberlere de çıkacak mıyız?

Ataşehir Kayışdağı Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hasan Furkan, Berat Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi otomobil ile kaza yaparak bir evin bahçesine girdi. Kaza sonrası şoför olduğu iddia edilen Hasan Furkan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine alkollü gençler zor anlar yaşattı.



“SEN BİZİ YAYINLA BAK SANA NE YAPIYORUM” TEHDİDİ



Basın mensuplarına da tehditler yağdıran alkollü gençler, "Bak bunu çekme, sen bunu yayınla ben sana ne yapıyorum, inşallah yarın bir gün haberlerde görürüm" diyerek de tehditler yağdırdı. Alkollü gençler sonra gülerek “Haberlere de çıkacak mıyız” dediler.

"YOLDA MAZOT VARDI ONDAN KAZA YAPTIK"



Gençler, alkollü oldukları için değil yola dökülen mazot yüzünden kaza yaptıklarını belirtti.

POLİS EKİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTILAR



Olayla ilgili tutanak tutan polislere zor anlar yaşatan alkollü gençler “Sen bizim kaskodan para almamamız için bunu yapıyorsun ama ben o parayı alacağım” diyerek polis ekiplerini suçladılar.



Polis ekipleri alkollü olan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gençlere cezai işlem uyguladı.