Kız arkadaşı kapıyı açmayınca kendini vurdu

Bolu'da Bahadır M. (30) isimli genç, iddiaya göre aralarında sorun olan kız arkadaşı Elif Ö. ile barışmak için sabah saatlerinde genç kızın evine gitti.

Elif Ö., barışma teklifini kabul etmeyerek evin kapısını açmak istemedi. Bahadır M., kız arkadaşının barışma teklifini kabul etmemesi üzerine yanında bulunan silahla kendisini karnından vurdu.

Silah sesini duyan Elif Ö., kapıyı açtığında Bahadır M.’nin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bahadır M. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Bahadır M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Korku dolu anlar yaşayan Elif Ö. polis ekiplerine, “Evde yalnız yaşıyordum. Kapıyı açmadığım için olayın nasıl olduğunu görmedim. Olaydan sonra eve babam geldi” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.