Kız çocuğunun fotoğrafını çeken şahsı dövüp polise teslim ettiler

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğunun cep telefonunu ile fotoğraflarını çektiği iddia edilen şahıs, esnaf ve vatandaşlar tarafından darp edilerek polise teslim edildi.

İHA 14.04.2021 - 05:57 | Son Güncelleme : 14.04.2021 - 06:00

Kız çocuğunun fotoğrafını çeken şahsı dövüp polise teslim ettiler

Ömerağa Mahallesi'nde bulunan bir iş hanının önünde K.A. (50) isimli şahıs, caddede yürüyen 14 yaşındaki bir kız çocuğuna arkadan yaklaşarak cep telefonu ile fotoğrafını çekti. Olayı fark eden bir kadının tepki göstermesi üzerine, K.A. caddede bulunan esnaf ve vatandaşlar tarafından dövüldü.

Elindeki cep telefonunda, 14 yaşındaki kız çocuğunun çok sayıda fotoğrafı bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın telefonuna ise polis ekipleri tarafından el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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