Kız yurdunda feci ölüm: 7 kattan aşağı düştü

Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan Beydağı Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan M.Y. (20) yedinci kattan aşağı düştü.

Kaldığı odada sigara içmek için odanın penceresini açıp sandalyeye çıkan M.Y. bu sırada dengesini kaybederek aşağı düştü.

Genç kızın düştüğünü gören arkadaşları durumu polis ve sağlık bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde M.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay esnasında M.Y.’nin yanında bulunan arkadaşları genç kızın sigara içmek için çıktığı sandalyeden dengesini kaybederek düştüğünü belirtirken, M.Y.’nin cenazesi Cumhuriyet Savcı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.