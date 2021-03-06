Kocaeli'de 15 ton sahte içki ele geçirildi

Başiskele ilçesinde düzenlenen operasyonda tank içerisinde yaklaşık 15 ton ile şişelenmiş bin 200 şişe etil alkol ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içki imalatı yapanlara yönelik çalışma başlattı.



Polis ekipleri, Başiskele ilçesinde üretim izni ve ruhsatı bulunmayan bir imalathanede etil alkol üretimi yapıldığını tespit etti.



Fabrikada yapılan aramada, tank içerisinde yaklaşık 15 ton ile şişelenmiş yaklaşık bin 200 şişe etil alkol ele geçirildi.



Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.