Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle E-5 karayolunun İstanbul yönüne yaklaşık 1 saat trafik akışı sağlanamadı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halindeki Cevdet P. idaresindeki hafif ticari araç, Yahya Kaptan Mahallesi mevkisinde arızalandı. Bunun üzerine sürücü Cevdet P. aracı emniyet şeridine çekti.
Bu sırada Mehmet R'nin kullandığı kamyon, önce emniyet şeridindeki hafif ticari araca, ardından aynı yönde seyir halindeki Selda T. idaresindeki otomobile çarptı.
Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle E-5 kara yolunun İstanbul yönü yaklaşık bir saat trafiğe kapandı. Trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı.
Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.