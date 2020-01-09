Kocaeli'deki 4 kişinin öldüğü yangında facia geliyorum demiş

Kocaeli'de 6 Haziran 2019'da Akkan Tekstil adlı fabrikada çıkan yangında dört yabancı işçi can verdi. Suriyeli Rafide Al-Dank'ın 16, Itlal Mustafa'nın 34, Araf El Hays'ın 38 ve kimliği belirlenemeyen Afgan işçinin ise 24 yaşında olduğu öğrenildi.



"İŞE GELMEYE ZORLADILAR"



Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz’ın haberine göre, iddianamede ifadesine yer verilen bekçi Ali Karaarslan, "Işçilerin çıkması için sesli ikazda bulundum" dedi. Ölenlerden Afrah Al Hays'in kardeşi Mahmowd Al Hays da ablasının maaşının kesileceği tehdidiyle işe çağrıldığıni söyledi.



"YANGIN ALARMI YOK”



Bilirkişi raporunda yangın tatbikatı yapıldığına dair kaydın olmadığı, işçilerin günübirlik, işgüvenliği eğitimi almadığı ifade edildi. İşçilerin duman kokusu almadıkları da vurgulanarak bunun, "Yangın algılama sisteminin olmadığını ve etkin çalışmadığını ortaya koymaktadır" denildi.



Aynı binada ayrıca 2 Mayıs 2019'da da havalandırma boruları içerisinde yağ birikmesinden kaynaklı bir yangın çıktığı ifade edildi. İki yangın incelendiğinde, havalandırmanın yüksek yangın riski taşıdığı, çıkış noktasının burası olduğu vurgulandı. Toz yangınlarının önüne geçecek 'Springler' sisteminin bulunduğu fakat üç vanası kapalı olduğu için devreye girmediği de belirlendi.

