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Kocasını öldürdü: Polise teslim olup suçunu itiraf etti

Adana’nın Kozan ilçesinde evinde ölü bulunan Uğur İşler'in eşi Melisa İşler, polise teslim olarak cinayeti itiraf etti.

Kocasını öldürdü: Polise teslim olup suçunu itiraf etti

Çanaklı Mahallesi Kanal Boyu mevkiinde Uğur İşler isimli şahıs evinde öldürülmüş halde bulunmuştu.

Polis olayın ardından çalışma başlatırken, şahsın eşi çocuğuyla birlikte kayıplara karışmıştı.

Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken, Melisa İşler saat 17.30 sularında Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

Cinayeti işlediğini itiraf eden kadının, kendilerine ait araçla ’ya annesinin yanına gittiğini ve orada avukat tutup emniyete geldiği öğrenildi.

inayette kullanılan silahı da polislere teslim eden kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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