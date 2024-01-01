Kontrol noktasından kaçan şahsın üzerinden satır çıktı

Çorum polisi yeni yılda kentte huzur ve asayişin sağlanması adına yaptığı denetimlerle adeta kuş uçurtmadı.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında Ata Caddesi üzerinde yapılan şok uygulamada, çarşı mahalle bekçilerinin GBT kontrolünden kaçan bir şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı.

Şahsın üzerinde yapılan aramada bir adet satır diye tabir edilen kesici alet ve sentetik ecza maddesi ele geçirildi.