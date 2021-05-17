Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 3 yaralı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin akaryakıt istasyonuna girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.



M.C. idaresindeki 33 AHB 145 plakalı otomobil, Okan Merzeci Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi.



Otomobil, istasyonda bulunan pompa önündeki demir korkuluğa çarparak durabildi.



Kazada sürücü M.C. ile otomobildeki İ.A. ve M.A. yaralandı.



Yaralılar, akaryakıt istasyonunda çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle otomobil ve akaryakıt istasyonunun bazı noktalarında hasar oluştu.