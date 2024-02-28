Konya Ovası'nda erken hasat uyarısı

2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor.



Konya Ovası'nda yağmur ve kar yağışının olmaması ve uzun yıllar ortalamasında 2024 yılının ocak ayı 2.8 derece artış göstererek, 5,7 dereceyle son 53 yılın en sıcak ocak ayını geçirdi.



Bu aylarda Konya'nın sıcak geçmesi ve sadece yağmur yağışı alması nedeniyle hububat hızlı bir şekilde büyümeye başladı. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, Konya Ovası'nda yaşanan değişimi anlattı.



"ARALIK VE OCAK AYI UZUN YILLAR ORTALAMASININ ÇOK ÜZERİNDE"



Soylu, Konya'da son yılların çok farklı bir hububat sezonunu yaşandığını dile getirdi. Yurtta yağış yönüyle sıkıntı olmadığının da altını çizen Soylu, "Yağış miktarı Türkiye ortalamasının yüzde 15-20 üstünde. Ama bakıldığında kasım, aralık ve ocak ayları sıcaklığı uzun yıllar ortalamasının çok üzerinde gerçekleşti. Örneğin, Konya Ovasında bugüne kadar kar yağışı görmedik. Bunlar özellikle bitki yetiştiriciliğine, buğday-arpa gibi hububata olumsuz etkilere yol açıyor." dedi.



Soylu, şöyle devam etti:



"Bunun olumsuz etkilerinden biri, çimlenme, gelişme ve yağış almaya devam etti. İster istemez bitkilerin fazla büyümesine ve ileride oluşabilecek soğuk havadan etkilenebilme riskini artırdı. Olumlu yanlarından biri de ekim yapamayan çiftçilere bir yol oldu. Normalde çıkışlar ilkbaharda olması gerekirken, bu yağışların ve sıcak havanın etkisiyle erkenden çıkış yaptılar ve tarlayı kapatmaya başladılar."



HASAT ERKENE ÇEKİLEBİLİR



Önümüzdeki 3 ayın sıcaklıkları böyle giderse hasatın erkene çekilme riskinin olduğunu söyleyen Soylu, "Şu an için bitki gelişimini olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu değil. Bu yüksek sıcaklıklar bitkileri hızlı geliştirdi. Sadece Konya ovasında değil, Güneydoğu Anadolu'da da çok hızlı bir gelişim var, dolayısıyla mart, nisan ve mayıs dönemi de böyle devam ederse hasatları erkene çekme riski ortaya çıkarabilir. Tabi çok erken konuşmak doğru olmaz. Mart, nisan ve mayıs aylarını görmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.