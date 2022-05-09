Konya'da cinayet: "Fatura" kavgasında kiracısını öldürdü

Konya'da kiracı ile ev sahibi arasında faturaların ödenmemesi ve gürültü nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ev sahibi tarafından tüfekle vurulan kiracı hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.05.2022 - 23:19 | Son Güncelleme : 09.05.2022 - 23:22

Konya'da cinayet: "Fatura" kavgasında kiracısını öldürdü

'da kiracı ve ev sahibi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, bir kişi hayatını kaybetti.

Kovanağzı Mahallesi Yaka Sokak'ta iki katlı evin bahçesinde, ev sahibi Hüseyin M. (31) ile kiracısı Mevlüt Kapan arasında iddiaya göre faturaların ödenmemesi ve gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin M, tüfekle Mevlüt Kapan ve Mehmet Ali Gürdar'ı tüfekle yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Meram Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mevlüt Kapan, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Karakola teslim olan Hüseyin M'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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