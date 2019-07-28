Ali Ata idaresindeki otomobil, Konya-Seydişehir kara yolunun 30. kilometresinde Sıtkı Yıldız yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Ali Ata ile aynı araçtaki Fatma Ata olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırıldı.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.