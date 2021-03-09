Konya'da oğlunu boğan baba, planlı cinayet öncesi özür dileyip, öpmüş

Konya'nın Karatay ilçesinde bir baba, oğlunu boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Olay Büyüksinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'ta meydana geldi. Site görevlisi olarak çalışan İ.K. (32), evde yalnız oldukları sırada 10 yaşındaki oğlu H.K'yi boğarak öldürdü.

Olaydan sonra polisi arayan İ.K, "Ben birini öldürdüm." dedi. Polis ekiplerini yolda karşılayan ve eve götüren İ.K. gözaltına alındı. İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İ.K'nin son dönemde aşırı borçlandığı ve yakın zamanda eşine de şiddet uyguladığı kaydedildi.



Gazetecilerin 'Oğlunuzu niçin öldürdünüz?' sorusu üzerine yanıt veren İ.K, ''Ruhsal sıkıntılarım vardı. Pişmanım'' dedi.



''ONU ÖLDÜRECEĞİMİ ANLATTIM''



İ.K, emniyetteki ifadesinde ayrıca ''Oğlumu karşıma alarak, onu öldüreceğimi anlattım. Oğlumdan özür dileyerek, sarılıp, öptükten sonra benim öldürdüğümü görmesin, diye ve ben de onun gözlerinin içine bakamayacağım için yüzünü üstündeki kıyafetin kapüşonuyla kapattım. Borçlarım vardı. Kendimi öldüremedim, canıma kıyamadım'' dediği öğrenildi.

HÜSEYİN, TOPRAĞA VERİLDİ



Öte yandan H.K'nin cenazesi, otopsinin ardından Ilgın'ın Çiğil Mahallesi'ndeki Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.