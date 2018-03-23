Köpeği tostla kandırıp çalmış

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi'ndeki işyerinde yaşanan hırsızlık ve kentteki bir akaryakıt istasyonundan Kangal cinsi köpeğin çalınması üzerine harekete geçti.
Ekipler, güvenlik kameralarının da yardımıyla zanlı F.D'yi kent merkezinde gözaltı aldı.
Zanlının evinde yapılan aramada işyerinden çalındığı belirlenen gümüş kupa, modem, monitör, kulaklık, mikrofon, klavye, kalemlik, ahşap oymalı süs, ses kayıt cihazı, yazıcı, iki hoparlör ve bilgisayar kabloları ele geçirdi. Ekipler, işyerinden çalınan köpeği de buldu.
Çalıntı eşyalar ve köpek, sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bu arada köpeğin, yemesi için tost gösterilerek kandırılıp çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.