Köpeğin saldırdığı 6 yaşındaki çocuk taburcu oldu

Aksaray'da köpeğin saldırısında başından ve karnından yaralanan Suriye uyruklu 6 yaşındaki Fevvaz El İdris, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Haberler - DHA 30.12.2021 - 09:51

Köpeğin saldırdığı 6 yaşındaki çocuk taburcu oldu

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'da dün saat 16.30 sıralarında Somuncu Baba Mahallesi'nde Suriyeli Neof İdris (26), yeğeni Fevvaz El İdris (6) ile müstakil evlerinin önünde beslediği köpeğine yiyecek verdi.

Bu sırada yanlarına gelen başka köpek, minik Fevvaz'a saldırıp, başından ve karnından ısırdı.

Neof İdris, hemen müdahale ettiği sokak köpeğini bölgeden uzaklaştırdı.

Yaralanan Fevvaz ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fevvaz El Fevvaz, yapılan tedavisinin ardından gece saatlerinde taburcu edildi.

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