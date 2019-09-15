Astana formatında beşinci üçlü zirve toplantısı Çankaya Köşkü'nde yapılacak. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin katılacak.
Zirvede İdlib başta olmak üzere, Suriye’deki gelişmeler değerlendirilecek.
Suriye'de çatışma ortamının sona erdirilmesi, sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların sağlanması ile kalıcı bir siyasi çözüm amacıyla atılacak ortak adımlar değerlendirilecek.
Zirvede liderler arasında ikili görüşmeler de gerçekleştirilecek.