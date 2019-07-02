Sosyal medya ağları üzerinden Suriyelilere yönelik provokasyon yaptığı öne sürülen 11 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz cumartesi günü Küçükçekmece'de yaşanan olayların ardından sosyal medyada çeşitli başlıklar açarak provokasyon yaptığı belirlenen kişilere yönelik pazar günü operasyon başlatmıştı.



Yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, diğer provokatörlerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

Polisin provokatörlere yönelik operasyonlarında çarpıcı boyutlara ulaşıldı. Yapılan operasyonlarda, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçuna karıştığı öne sürülen 13 şüpheli daha tespit edildi.

58 KİŞİLİK WHATSAPP GRUBU MERCEK ALTINDA

Emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalarda, “İkitelli Gençlik Grubu” adı altında kurulan ve 58 kişinin dahil olduğu WhatsApp grubu üzerinden olayların büyütülmeye çalışıldığı ortaya çıkarıldı.

Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul’da oldukları saptanan 13 provokatörün yakalanması için dün yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.