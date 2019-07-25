Kurban Bayramı’na sayılı günler kala tatil bölgelerine ya da memleketlerine gidecekler otobüs bileti bulmakta zorlanıyor.
Otobüs biletlerinin neredeyse tamamının tükenmesi üzerine 10 bin ek sefer konuldu.
Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Tatil süresince günlük 800-850 bin yolcuya hizmet vereceğiz. Tatil süresince 10 bin ek seferle 450 bin yolcu daha taşınmasını hedefliyoruz" dedi.
Kurban Bayramı tatili için 10 bin ek otobüs seferi
ntv.com.tr, Anadolu AjansıTürkiye
Kurban Bayramı tatili için 10 bin ek otobüs seferi konuldu.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala tatil bölgelerine ya da memleketlerine gidecekler otobüs bileti bulmakta zorlanıyor.