AK Parti'den HÜDA PAR'a ziyaret | Kurtulmuş: Önümüzdeki günlerde görüşmeler devam edecek

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Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak açıklanmasının ardından ittifaklar arasında da görüşmeler devam ediyor.

Geçen günlerde Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı almış ve aday göstermeyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamışlardı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, HÜDA PAR Genel Merkezi'nde, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyetle görüştü.

"OLUMLU SONUÇ ÇIKACAĞI KANAATİNDEYİM"

Kurtulmuş ve Yavuz, görüşme sonrası HÜDA PAR'da açıklama yaptı.

Kurtulmuş, bu süreçte görüşmelerin devam edeceğini duyurdu. Seçim sürenin başlamasıyla birlikte ittifakların genişlemesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu müzakerelerden de olumlu sonuçlar çıkacağı kanaatindeyim. Ümit ediyorum ki en kısa sürede bu noktada adımları atarız." dedi.

Kurtulmuş'un açıklamasının satırbaşları şöyle:

İlkeler etrafın bütünleşme ve fikirlerimizi ortaklaşma olarak görüyoruz. Cumhur İttifakı'nın içerisinde olan ve olacak partilerin kurumsal kimliğii parti programı ve siyasi fikirleri vardır.

Hepimizi ortak noktaya getiren ilkelerimizdir. Önümüzdeki günlerde görüşmeler devam edecek. Bu süreçte göstermiş oldukları ev sahipliğine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de görüşmeler devam edecek.

"ÖNÜMÜZDE ÇOK ÖNEMLİ BİR SEÇİM VAR"

Öncelikli gündemimiz depremin yaralarını sarmak. Önümüzde çok önemli bir seçim var.

Bu seçim süreci de başlamış oldu. Seçim sürecinin başlamasıyla birlikte hem siyasi partiler kendi programlarını yoğunlaştıracaklar hem de partilerin arasında ittifakların genişlemesi konusunda ziyaretlerin yoğunlaşması kaçınılmazdır. Bu müzakerelerden de olumlu sonuçlar çıkacağı kanaatindeyim. Ümit ediyorum ki en kısa sürede bu noktada adımları atarız.