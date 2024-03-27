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Kütahya'da vahşet: Eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın öldü

Korkunç olay Kütahya'da meydana geldi. Eşi Enes Uşak tarafından bıçaklanan 3 aylık hamile olan Esra Uşak yaşamını yitirdi.

Kütahya'da vahşet: Eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın öldü

Ziraat Mahallesi Nazar Sokak'ta ziyaret için gittikleri akrabalarının evinde Esra (26) ve Enes Uşak (29) çifti arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Esra Uşak, eşi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eşiyle birlikte çok sayıda suç kaydı bulunması nedeniyle iki çocuğu yetiştirme yurdunda olan kadının, 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi Enes Uşak, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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