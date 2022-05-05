Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet kurtarılamadı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kuzeni ile sulama kanalı kenarında oynayan 6 yaşındaki Mehmet Kav, korkulukların olmadığı yerden suya düştü.

Bir süre suda çırpınan Mehmet, gözden kayboldu.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda hareketsiz bulunan Mehmet hastaneye kaldırıldı.

Duran kalbi yeniden çalıştırılan Mehmet Kav, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzun süre gözyaşı döken Mehmet'in babası Fatih Kav ile annesi Özlem Kav'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.