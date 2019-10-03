Kuzey Çevre Otoyolu Arnavutköy mevkiinde meydana gelen kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Öğle saatlerinde Kuzey Çevre Otoyolu Arnavutköy mevkiinde meydana gelen kazada iddiaya göre Mustafa Bayrakçı yönetimindeki ticari taksi direksiyon hakimiyetini kaybederek Eyüp Koyuncu yönetimindeki araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle koyuncu yönetimindeki araç savrularak bariyerlere çarptı.
Bu sırada kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis,sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kazada takside bulunan 2 yolcuyla beraber 5 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.
Öte yandan kazanın hemen sonrasında olay yerine gelen taksi şoförünün yakınları büyük panik yaşadı.
Kaza sonrasında yolda trafik meydana gelirken araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yol normale döndü.