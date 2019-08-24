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TSK Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe harekatının üçüncü aşamasına başladı. Bu kez hedef Sinat-Haftanin bölgesindeki terör hedefleri.
Harekatın başlatıldığı Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan "Irak kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesindeki teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek amacıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde Pençe-3 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldı" paylaşımla duyuruldu.
Ardından yapılan açıklamada, "Pençe-3, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin'deki teröristler ile mağara ve sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Operasyona Hava Kuvvetleri uçakları Kara Havacılık unsurları SİHA, İHA ve fırtına obüsleri destek veriyor. Bakanlık operasyonun planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu.
Uzmanlar harekatı NTV canlı yayınında yorumladı:
TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Nihat Ali Özcan gittikçe güneye doğru inilen operasyonlarla güvenlik güçlerinin önümüzdeki kış aylarında bölücü terör örgütünün geri çekilmesine ve kuzeye gelmesine engel olacağını ifade etti.VİDEO
Güvenlik Uzmanı Mete Yara ise Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına yönelik tartışmalarını hatırlatarak "TSK bazı yerlerde 20 bazı yerlerde 30 kilometreleri geçen güvenli bölgeleri Kuzey Irak'ta aslında oluşturdu diyebiliriz" dedi.VİDEO
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Aslan ise Kuzey Irak'ta yapılan operasyonları Türkiye-Irak hükümetleri arasındaki ilişkiler açısından değerlendirdi.VİDEO
27 MAYIS'TA BAŞLATILDI
Pençe harekatı 27 Mayıs'ta önce Hakurk bölgesine yönelik olarak başlatılmıştı. 12 Temmuz'da ise komando tugaylarının katılımıyla Pençe 2 harekatı başlatılmıştı .
"PENÇE-2 YENİ BİR SAFHAYA GEÇİLDİĞİNİ GÖSTERİYOR"