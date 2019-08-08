Adana'nın Kozan ilçesinde Mehmet Kerçin'in kullandığı minibüs, Çulluuşağı Mahallesi'nde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki Celal ve Hürü Şahin çiftine çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, Celal ve Hürü Şahin çifti olay yerinde hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü Kerçin ve yanındaki İsmet Gök yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşamını yitiren çiftin cansız bedenleri aynı hastanenin morguna götürüldü.
Lastiği patlayan minibüs yayalara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Adana'nın Kozan ilçesinde, lastiği patlayan minibüsün yayalara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde Mehmet Kerçin'in kullandığı minibüs, Çulluuşağı Mahallesi'nde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki Celal ve Hürü Şahin çiftine çarptıktan sonra devrildi.