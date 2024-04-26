Lastiği patlayan TIR alev alev yandı

Mersin’de lastiği patlayan TIR’da yangın çıktı.



Pozantı-Tarsus Otoyolu’nun Taşobası mevkisinde C.E’nin kullandığı 33 AIK 735 plakalı pleksi yüklü TIR’da, lastiğinin patlamasıyla yangın çıktı.



Dorseyi de saran alevleri fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridinde durdurdu.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.



Yangında TIR’da zarar oluştu.