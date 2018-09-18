İstanbul Beşiktaş'taki İş Kuleleri önüne gelerek silahla otoparktaki bir araca ateş eden kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, aracıyla Levent Mahallesi Meltem Sokak'ta bulunan İş Kuleleri'nin önüne gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, otopartaki bir jipe silahla iki el ateş etti.
Özel güvenlik görevlilerinin müdahale ederek etkisiz hale getirdiği şüpheli, olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.
Polis ekipleri, gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüphelinin aracında yaptığı incelemede, otomobilin torpido bölümüne yapıştırılmış kağıdın üzerinde isim, telefon numarası ile işyeri ismi yazılı not buldu.