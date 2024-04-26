Öldürülüp kuyuya atılan Suriyeli Gina'nın davasında sanıklar birbirini suçladı

Yaşamını yitiren Gina Mercimek'in yakınları ile avukatların katıldığı duruşmada söz verilen sanıklardan Hüseyin Boğuç, olayın meydana geldiği evin annesine ait olduğunu ve olay günü kendisinin eve geldiğinde diğer sanığın küçük kızı öldürdüğünü iddia etti. Boğuç, olayın ardından Azittin Altınöz'ün kendisini de tehdit ettiğini ileri sürdü.



Tutuklu sanıklardan Azittin Altınöz de savunmasında suçlamaları reddetti ve Gina Mercimek'i Hüseyin Boğuç'un öldürdüğünü iddia ederek tahliyesini istedi.



Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında her iki sanığın da üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 6 Mayıs’a erteledi.



Duruşma sonunda Gina Mercimek'in ailesinin avukatı Sümeyye Gökçe, savcılık makamının mütalaasını sunduğunu ve bir sonraki duruşmada mahkeme heyetinin sanıklarla ilgili kararını vereceğini belirterek, "6 Mayıs'a ertelenen duruşma karar duruşması olacak" dedi.