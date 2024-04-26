Liseli Eren motosiklet kazası kurbanı

Osmaniye'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü lise son sınıf öğrencisi Eren Benli yaşamını yitirdi.

Liseli Eren motosiklet kazası kurbanı

'nin Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Mustafa Kestir Caddesi'nde lise son sınıf öğrencisi Eren Benli (18) yönetimindeki , A.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada motosikletten düşen Benli, yaralandı.

Liseli Eren motosiklet kazası kurbanı - 1

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Benli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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