Liseli Eren motosiklet kazası kurbanı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Mustafa Kestir Caddesi'nde lise son sınıf öğrencisi Eren Benli (18) yönetimindeki motosiklet, A.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada motosikletten düşen Benli, yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Benli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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