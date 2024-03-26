Liseli Özge, okul yolunda köpeklerin saldırısına uğradı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde okula giden 10'uncu sınıf öğrencisi Özge Sinci, Esentepe Mahallesi'nde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin kurtardığı Sinci, bacağından ve kalçasından yaralandı. Sağlık ekiplerinin Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Sinci, tedavisi sonrası taburcu oldu.

''KÖPEKLER YARIN BAŞKA ÖĞRENCİYE SALDIRMASIN''

Özge Sinci, "Bağırdıktan sonra çevredekiler beni görüp, kurtardı. Sağ kalçam ve sol bacağımda yaralandım. Bugün bu köpekler bana saldırdı, yarın başka öğrenciye saldırmasın. Bugün okulda sınavım vardı, o sınavıma da giremedim." dedi.

Özge'nin teyzesi Vilan Çiftçi ise başıboş köpeklerin hayvan barınağına götürülmesini istedi.

