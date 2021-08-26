Lösemi hastası 6 yaşındaki Elisa corona virüse yenildi

Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören 6 yaşındaki Elisa Yenigün, 10 gün önce corona virüse yakalandı.

RİZE'DEKİ EVİNDE KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Bunun üzerine Elisa, Rize'deki evinde karantinaya alındı. Durumu ağırlaşan Elisa, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Burada tedaviye alınan Elisa, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ



Elisa Yenigün, bugün Alipaşa Mahallesi Yalı Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Neriman (36) ve Hasan Yenigün, kızlarının mezarı başında gözyaşı döktü.

''COVID-19, KIZIMI 3 GÜNDE SARDI''

Neriman Yenigün, Trabzon'daki tedavi sürecinde kızının Covid-19'a yakalandığını belirterek ''Yoğun kemoterapi aldığı için savaşacak hücresi yoktu. Ben de Covid-19 oldum ama hiçbir şey anlamadım. Covid-19, 3 güne sardı onu'' dedi.

''HERKES ÖNLEMİNİ ALSIN''

''Hastanede yoğun bakımda gözetim altında olsaydık, bu acıyı yaşamayacaktık. Yavrum çok çekti'' diyen acılı anne, herkesin önlemini alması gerektiğini belirtti.

''BELKİ DE LÖSEMİYİ YENECEKTİ AMA COVID-19'U YENEMEDİ"

Kızının ''Nefes alamıyorum anne'' dediğinde hiçbir şey yapamadığını belirten anne Neriman Yenigün, ''Kızım belki de lösemiyi yenecekti ama Covid-19'u yenemedi" şeklinde konuştu.