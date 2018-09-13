Cumhurbaşkanı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş, Vatikan Büyükelçiliği'ne atandı.
1963 Çanakkale-Biga doğumlu Göktaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.
Göktaş, 1989’da İtalya’ya giderek Roma’da Vatikan Gregoryus Üniversitesi’nde dinler tarihi alanında master yaptı.
1998-2011 yılları arasında Roma’da NTV'nin İtalya temsilciliğini yapan Göktaş, aynı zamanda Anadolu Ajansı İtalya muhabirliği görevini (2004-2011) de yürttü.
Göktaş, ardından başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibine girdi; önce Başbakanlık Basın Danışmanı ardından Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı olarak görev yaptı.
VATİKAN UZMANI VE DİNLER TARİHÇİSİ
İlahiyatçı, dinler tarihçisi, Vatikan uzmanı ve çevirmen olarak da tanınan Lütfullah Göktaş'ın; makale, yazı, röportaj, haber ve çevirileri NTV'nin internet sitesinin yanı sıra birçok gazete ve dergide yayımlandı .
Göktaş, bu yıl İtalya Devlet Nişanı da almıştı.
ERDOĞAN'A VATİKAN'I ANLATMIŞTI