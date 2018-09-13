Cumhurbaşkanı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş, Vatikan Büyükelçiliği'ne atandı.

1963 Çanakkale-Biga doğumlu Göktaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.



Göktaş, 1989’da İtalya’ya giderek Roma’da Vatikan Gregoryus Üniversitesi’nde dinler tarihi alanında master yaptı.

Lütfullah Göktaş, Erdoğan'ın Vatikan ziyareti sırasında...

1998-2011 yılları arasında Roma’da NTV'nin İtalya temsilciliğini yapan Göktaş, aynı zamanda Anadolu Ajansı İtalya muhabirliği görevini (2004-2011) de yürttü.



Göktaş, ardından başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibine girdi; önce Başbakanlık Basın Danışmanı ardından Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı olarak görev yaptı.



Erdoğan'a şubat ayında Vatikan'a yaptığı ziyarette Lütfullah Göktaş da eşlik etmişti.

VATİKAN UZMANI VE DİNLER TARİHÇİSİ



İlahiyatçı, dinler tarihçisi, Vatikan uzmanı ve çevirmen olarak da tanınan Lütfullah Göktaş'ın; makale, yazı, röportaj, haber ve çevirileri NTV'nin internet sitesinin yanı sıra birçok gazete ve dergide yayımlandı .



Göktaş, bu yıl İtalya Devlet Nişanı da almıştı.

ERDOĞAN'A VATİKAN'I ANLATMIŞTI