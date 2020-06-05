Maden işçisinin corona virüs testi pozitif çıktı (20 madenci karantinada)

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kandilli beldesinde bir maden işçisinde corona virüs tespit edilmesi üzerine 20 madenci karantinaya alındı.



Edinilen bilgiye göre, TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan bir işçi, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan test sonucu işçide yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildi. Maden işçisi, Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

1 Haziran'da işbaşı yaparak bir gün yeraltında çalışan işçinin temas ettiği aynı vardiyadaki 20 işçi evlerinde izole edildi. Gece vardiyasında çalışan işçiler ise ocağa alınmadı. Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin filyasyon çalışmasının sürdürdüğü öğrenildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, filyasyon çalışmasının devam ettiğini ifade ederek, "Gece vardiyasına gelen arkadaşlarımızın madene girişleri iptal edildi. Filyasyon taraması sonucu başka vakaların çıkmasından endişe ediyoruz” dedi.