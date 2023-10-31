Madeni 5 Türk Lirası'nın ayrıntıları Resmi Gazete'de

Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak basılacak madeni 5 Türk Lirası'na ilişkin ayrıntılar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Cumhuriyet'in 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ"e göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce özellikleri belirlenen 5 liralık madeni hatıra paralar 100 milyonla sınırlı olmak kaydıyla basıldı.
Paraların çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlendi. Paraların ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.
Ayrıca, ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi. Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında "2023" ibaresi bulunuyor.
Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi, altta Cumhuriyet'in 100. yılı logosu ve çevrede "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer aldı.
Tebliğ, 29 Ekim 2023'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadaysa şu ifadelere yer verilmişti:
29 Ekim 2023 Pazar günü tedavüle verilecek olan 5 TL madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus 100 milyon adet basılmıştır. Bu nedenle büyük bir hatıra değeri taşımaktadır.
Tedavül Hatıra paranın özellikleri aşağıda açıklanmıştır.
100. Yıl temalı 5 TL Tedavül Hatıra Paranın; İç göbeğinde “Türkiye Yüzyılı” logosu kullanılmıştır. Logonun üzerinde “5” ibaresi, alt kısmında ise “TÜRK LİRASI” ibaresi bulunmaktadır. Dış halkada sekiz köşeli “Selçuklu Yıldızı” motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırılmıştır. Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda “₺”, sağında ise “TC” sembolleri güvenlik unsuru olarak yer almaktadır. Altta ise basım yılı “2023” tarihi yer almaktadır.
Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırılmıştır. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetredir.
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