Madeni 5 Türk Lirası'nın ayrıntıları Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadaysa şu ifadelere yer verilmişti:



29 Ekim 2023 Pazar günü tedavüle verilecek olan 5 TL madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus 100 milyon adet basılmıştır. Bu nedenle büyük bir hatıra değeri taşımaktadır.



Tedavül Hatıra paranın özellikleri aşağıda açıklanmıştır.



100. Yıl temalı 5 TL Tedavül Hatıra Paranın; İç göbeğinde “Türkiye Yüzyılı” logosu kullanılmıştır. Logonun üzerinde “5” ibaresi, alt kısmında ise “TÜRK LİRASI” ibaresi bulunmaktadır. Dış halkada sekiz köşeli “Selçuklu Yıldızı” motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırılmıştır. Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda “₺”, sağında ise “TC” sembolleri güvenlik unsuru olarak yer almaktadır. Altta ise basım yılı “2023” tarihi yer almaktadır.



Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırılmıştır. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetredir.