Mahir Ünal NTV'de: Sosyal medya teklifi ne içeriyor?

Son dakika haberi!

Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

40 maddelik yasa teklifiyle sosyal ağlar üzerinden gerçeğe aykırı bilgi yayanlara karşı yaptırım geliyor. Haklı endişe, korku veya paniğe sevk edecek gerçeğe aykırı bilgileri paylaşanlara 1 ila 3 yıl arası hapis cezası verilecek.



Ünal, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu maddeye yöneltilen "Anayasa'ya aykırı" eleştirisini de değerlendirdi.

Teklifle, ne gibi değişiklikler hayata geçecek? Dezenformasyona yönelik cezalar nasıl düzenlenecek? AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, NTV'de soruları yanıtladı.

''AVRUPA'DA DA BENZER DÜZENLEMELER VAR''

Mahir Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

''Dezenformasyonun ceza ile engellenemeyeceğini bütün dünya kabul ediliyor ama bunun suç olduğunu da kabul ediliyorlar.

Sosyal medya teklifi gibi özellikle Avrupa'da da benzer düzenlemeler yapılıyor. Bakın biz, dezenformasyonu 'kamu barışa karşı suç'lar başlığı altında ele aldık. Biaz eğer kişilere yönelik suç başlığı altında ele alsaydık o zaman ifade özgürlüğünün ihlali söz konusu gibi iddialar ortaya atılabilirdi.

İfade hakkı, eleştiri ve basın özgürlüğü kısıtlanmasın diye böyle bir çalışma yapıyoruz.

MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİ

Anayasa'ya aykırı olabilmesi için öncelikle diğer yasalarda karşılık bulmaması gerekiyor ya da basın özgürlüğünü doğrudan kısıtlayıcı niteliğe sahip olması gerekiyor. Gelişmiş demokrasilerde bu tarz düzenlemeler yapılıyor. Almanya bu konuda daha sert tedbirler getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını tabii ki gazeteci haberleştirecek. Bu suç kapsamına girmiyor.

Dezenformasyon hepimizi tehdit eden bir durum. Dezenformasyon ya suç kararını da yargı verecek. Ama kalkıp daha ilgili düzenlemeyi okumamış, çıkıp 'vatandaşın sesini kısıyorsunuz' diyorlar.