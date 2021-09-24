Makas atarken zincirleme kazaya neden oldular: 5 yaralı

Esenler'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, O-3 Otoyolu İSTOÇ istikametinde trafikte makas atan iki araç nedeniyle 4 otomobil ve bir kamyonet çarpıştı.



Kazada ikisi kadın 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kazada, 5 araçta da hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kurtarıcı araç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.