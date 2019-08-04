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MANİSA'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI



Olay, saat 19.30 sıralarında Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Firdanlar mevkiinde meydana geldi. İzmir-İstanbul seferini yapan 34 FS 4802 plakalı Metro Turizme ait yolcu otobüsü, seyir halinde olduğu sırada motor kısmının bilinmeyen nedenle tutuşması sonucu yanmaya başladı. Motordan duman yükseldiğini gören şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Balıkesir ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, otobüse müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, otobüs ise kullanılmaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Öte yandan, Manisa Valiliği olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



03.08.2019 günü saat 19.30 sıralarında İzmir istikametinden İstanbul istikametine doğru giden yolcu otobüsünde, Manisa Kırkağaç ilçesi D-565 karayolu Firdanlar mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır.

ÇEŞME'DE OTOBÜS YANGINI

İzmir Çeşme Otobanı'nda seyir halindeki otobüste yangın çıktı.



Alınan bilgiye göre, İzmir'den Çeşme ilçesine gitmekte olan Kemal Çetin (28) yönetimindeki Baba Tur'a ait 35 AFT 980 plakalı otobüsün motor bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.



Sürücüsünün yol kenarına yanaştırdığı otobüs, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.



Olayda yaralanan olmadı.



Yangın başladığı sırada otobüste bulunan Güngör Bulut, olay sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, turizmcilikle uğraştıklarını ve Çeşme'ye yolcu almaya gittiklerini söyledi.



Yangın sırasında şans eseri otobüste yolcu bulunmadığını kaydeden Bulut, "Her şey normaldi. 10 yıldır yakıt aldığımız yerden mazot aldık ve İzmir'den yola çıktık. Duman, koku olunca durduk, kaputu açtık. Alev almaya başlayınca söndürmeye çalıştık. Yoldan geçenler de yardım etti. Otobüste yolcu yoktu. Zarar mala geldi, Allah'tan cana bir şey olmadı." dedi.



Jandarma ekipleri, bölge trafiğinde sorun yaşanmaması amacıyla olay yerinde önlem aldı.

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