Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Cumali Yarıcı'nın (35) kullandığı 45 KB 1212 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolunun Avşar Mahallesi yakınlarında yolun kenarında park halindeki TIR'ın 06 DS 7445 plakalı dorsesine arkadan çarptı.



Kazada, sürücü Yarıcı ile otomobildeki Hicran Yarıcı (30) ve 1 yaşındaki Hediye Nur Yarıcı olay yerinde yaşamını yitirdi.



Vatandaşların bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Yaralılar Hazal Yarıcı ve Ziynet Yarıcı ise sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KIZ KARDEŞLERDEN BİRİ KURTARILAMADI



Hayati tehlikesi bulunan Ziynet Yarıcı, buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hazal Yarıcı'nın tedavisine devam edildiği belirtildi.

HİCRAN YARICI, İKİZ BEBEKLERE 6 AYLIK HAMİLEYMİŞ



Kaza nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunun İzmir yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Bu arada kazada ölen Hicran Yarıcı'nın, ikiz bebeklere 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.



Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.



Görüntülerde hızla giden otomobilin park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarpması yer alıyor.