Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Haberler - Anadolu Ajansı 11.11.2021 - 02:45
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
İlçedeki özel bir bakımevine personel taşıyan, M.Y'nin kullandığı 55 HH 441 plakalı minibüs ile M.K. idaresindeki 35 GD 7638 plakalı otomobil, Saruhanlı-Gölmarmara yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sürücülerden M.K. olay yerinde, M.Y. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Minibüste yaralanan 5 yolcu, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik, bir süre sonra kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.